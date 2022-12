Deze topsnelheden bereikten Kylian Mbappé en 'wandelaar’ Lionel Messi op het WK voetbal

De 23-jarige Mbappé heeft al een wereldtitel gewonnen. Messi nog niet. Op zijn vijfde en laatste mondiale eindronde krijgt hij zondag volgens eigen zeggen een laatste kans. Maar bij Messi weet je het maar nooit. Hij heeft wel eens vaker afscheid genomen. Tijdens het volgende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico viert hij wel zijn 39e verjaardag.



De razendsnelle Mbappé is ook in Qatar nauwelijks te verdedigen. Op volle snelheid raast de aanvaller met meer dan 35 kilometer per uur over het veld. Dat is bijzonder voor een voetballer. Usain Bolt sprintte met gemiddelde snelheid van 37,57 per uur naar een wereldrecord (9,58) op de 100 meter. Messi wekt soms de indruk dat hij maar wat over het veld sjokt. Maar ook hij haalde al een topsnelheid van ruim 31 kilometer per uur op het WK.