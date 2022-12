Doelman Dominik Livakovic held van Kroatië na drie gestopte penalty's tegen Japan

Nederland­se spreekko­ren klinken vroeg in een Amerikaan­se kroeg: ‘Vrijdag weer hier, toch?’

NEW YORK – Met de kwartfinale in het vizier keken in New York verblijvende Nederlanders zaterdagochtend de wedstrijd Nederland-Verenigde Staten bij Hurley’s Saloon. Het café biedt dit WK de thuisbasis aan Oranjefans in Amerika. Voor wie wordt er gejuicht; hun oude thuisfront of nieuwe woonstek?

