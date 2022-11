Dusan Tadic kent geen angst: ‘Wij beschouwen WK alsof we richting een oorlog gaan’

Tijdens knotsgek WK in Qatar is niets wat het lijkt: zelfs de supporters zijn nep, zag Wim uit Eindhoven

EINDHOVEN - ‘Gekochte’ fans, extreem veel controle en een lokale bevolking die niets met voetbal heeft. Oranjefan Wim Heere uit Eindhoven is naar eigen zeggen getuige van een knotsgek WK in Qatar. ,,Het is hier duidelijk geen voetballand en alles wat je ziet is kunstmatig georganiseerd.”

22 november