Engeland net als Oranje nog niet zeker van achtste finales WK na remise tegen VS

De Verenigde Staten is de voetballende luis in de pels van Engeland. De Three Lions hebben op een WK nog nooit gewonnen van de Amerikanen. Ook in Qatar is die missie mislukt. Met de 0-0 zijn de Britten, op papier kanshebber voor de wereldtitel, nog niet zeker van de knock-outfase. Eerder vanavond liet ook Oranje, met de 1-1 tegen Ecuador , al de kans liggen om zich te plaatsen voor de achtste finales.

Het gelijke spel in poule B op het WK in Qatar is voor het energiek en talentvolle team van de Verenigde Staten een enorme opsteker. De clash met Iran wordt nu van epische omvang. Op politiek vlak treffen dinsdag twee tegenpolen elkaar. De Aziaten liggen onder een vergrootglas door de binnenlandse protesten, waarbij honderden doden zijn gevallen. Amerika is de aartsvijand van het regime in Teheran.



Inzet in de sportieve arena is de volgende ronde in Qatar. Maar er staat voor beide landen ook nationale trots en een mammoettanker aan prestige op het spel.

Voor Engeland is het krachteloze optreden tegen Team USA een wake-up call. De Three Lions vertegenwoordigen de hoogste marktwaarde in Qatar. Het wemelt van de sterren uit de Premier League, die miljoenen per jaar verdienen. Maar met enthousiasme, tactische discipline en snelheid is de formatie van bondscoach Gareth Southgate in verlegenheid te brengen. Dat hebben de Amerikanen wel bewezen.

Engeland struikelde vrijdagavond op de onverzettelijkheid van de VS. In 2010 kwamen de Britten op het WK ook al niet verder dan een gelijkspel, 1-1 met goals van Steven Gerrard en Clint Dempsey voor de Amerikanen. Die werden er in de voorronde zelfs groepswinnaar mee.

‘Team USA’ had vanavond in het Al-Bayt Stadion in Al Khor (ten noorden van Doha) zicht op meer. Op een nieuwe sensatie, zoals in 1950. Op het WK in Brazilië schokten de Amerikanen de voetbalwereld. Team USA versloeg Engeland in Belo Horizonte: 0-1.

In Groot-Brittannië, op de hoogte gesteld via de ouderwetse telex, dachten ze aan een vergissing. Dat er 10-1 werd bedoeld. Engeland had profs op het veld staan, de VS hobbyisten. Maar voor 15.000 toeschouwers werd Joe Gaetjens met een kopbal de matchwinnaar. Een bordenwasser. Een geboren Haïtiaan, die uiteindelijk een tragisch lot onderging. Hij werd in 1964 in het Midden-Amerikaanse land opgepakt en vermoord als tegenstander van het regime van dictator François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc.

Een herhaling van 1950 lukte de VS niet. Maar de equipe van coach Gregg Berhalter vermaakte het publiek wel. Engeland was favoriet, maar had de grootste moeite met de omschakeling van de Amerikanen. Vooral de branie van Weston McKennie en energie van Sergino Dest bracht de Three Lions aanvankelijk meermaals in verlegenheid.

Volledig scherm De Engelse doelman Jordan Pickford heeft een drukke avond tegen de Verenigde Staten. © AFP

Na een uitbraak raakte sterspeler Christian Pulisic in de eerste helft ook de lat. Voor Engeland was Mason Mount nog gevaarlijk, maar dat was pas op slag van rust. Matt Turner, de Amerikaanse reservekeeper van Arsenal, bracht knap redding.

In de tweede helft bleef de VS ook eenvoudig op de been. Engeland liet een povere indruk achter. Kansen waren schaars. Amerika hield eenvoudig gelijke tred met de Europese grootmacht.

En zo bleef topspits Harry Kane droog staan. Pas in de blessuretijd kreeg hij zijn kans, maar de goalgetter van Tottenham Hotspur kopte een vrije trap van Manchester United-linksback Luke Shaw ruim naast. Die misser stond symbool voor Engeland in het Al-Bayt Stadion. De Three Lions waren eerder een tandeloze tijger. In de slotwedstrijd wacht Wales, dan moet de knock-outfase worden veilig gesteld. De VS gaan op voor een episch gevecht met Iran.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

