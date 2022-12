Feestelijke sfeer na WK-stunt Marokko slaat om: ME veegt straten leeg

met videoWat begon als een groots volksfeest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar is in korte tijd compleet omgeslagen. De ME heeft ingegrepen in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

Voor de Schilderswijk is een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat personen die weigeren gehoor te geven aan de aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden. De politie roept aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Zijstraten van de Vaillantstraat zijn afgesloten. De ME vormt daar een linie. Mensen werden richting station Hollands Spoor gedreven met politie en honden.



Volgens omstanders wordt met vuurwerk naar de ME gegooid. De politie heeft twintig tot veertig mensen tot de hoek van de Vaillantlaan en de Parallelweg gedreven. De marechaussee is ook aanwezig. In een van de zijstraten van de Parallelweg voerde de politie om 19.22 uur een volgende charge uit door de straat in te rennen.

Nadat jongeren de Marokkaanse WK-stunt op Portugal met zwaar vuur begonnen te vieren, veegde de Mobiele Eenheid in mum van tijd de Kanaalstraat in Utrecht leeg. Het leidde tot een grote chaos verderop in de straat. Mensen rennen alle kanten op. Er wordt onder meer met dranghekken gegooid. Jongeren gooiden vuurwerk naar de politie.

Noodbevel

Ook in Amsterdam wil de politie dat iedereen weggaat uit de straat Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp. De politie twittert dat er een noodbevel is afgekondigd. Als mensen geen gehoor geven aan de oproep weg te gaan, kunnen ze worden opgepakt.

De ME heeft ook in Rotterdam in de omgeving van het Kruisplein besloten om in te grijpen. Onder meer met politiepaarden wordt de resterende menigte uiteen gedreven. Eerder op de avond hadden zich hier honderden feestgangers verzameld en werd veel vuurwerk afstoken. De politie vroeg de supporters om te vertrekken. De sfeer leek daarmee om te slaan.

Meerdere mensen zijn aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk, meldt de politie. ,,Over het algemeen is sprake van een goede sfeer, maar er zijn ook plekken in de stad waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken en dat scharen we niet onder de goede sfeer”, zegt een politiewoordvoerster.

Volledig scherm De ME op linie in de Schilderswijk. © District8

Rookfakkels

Op meerdere andere plaatsen in het land gaat het er feestelijk aan toe. In veel steden vieren mensen feest, rijden auto’s toeterend rond en wordt vuurwerk afgestoken. In theater De Meervaart in Amsterdam waren ongeveer 650 voetbalsupporters bijeen om de wedstrijd te bekijken. Na het eindsignaal werd ook daar de winst uitbundig gevierd, met gejuich en gezang.

In de grote steden is de politie massaal op de been, zoals in Rotterdam rond het Kruisplein in het centrum van de Maasstad. Jongeren op scooters rijden langs met Marokkaanse vlaggen en er wordt vuurwerk afgestoken. Op de West-Kruiskade in Rotterdam staan enkele honderden mensen op de weg. Er worden rode en groene fakkels afgestoken, in de verte zijn klappen van zwaar vuurwerk te horen. De stemming is feestelijk, mensen omhelzen en feliciteren elkaar. Het verkeer staat vast, auto’s toeteren en bestuurders hangen filmend uit het raam. Overal lopen mensen met Marokkaanse vlaggen.

Zakaria en Amal zijn met dochter Nour even naar het Kruisplein gekomen om de overwinning te vieren. Zakaria: ,,We zijn heel blij. Dit is de eerste keer dat een Afrikaans én islamitisch land de halve finale van het WK haalt. We zijn tegen ongeregeldheden en hopen dat het hier gezellig blijft.”

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er enkele aanhoudingen verricht die ‘met het afsteken van vuurwerk te maken hebben’. ,,Verder is het druk maar beheersbaar in het centrum.’’

Volledig scherm Marokkaanse voetbalsupporters vieren de 1-0 winst van het Marokkaanse voetbalelftal op het Mercatorplein in Amsterdam tijdens de wedstrijd tussen Marokko en Portugal op het WK voetbal in Qatar. © ANP

‘Uitzonderlijke prestatie’

Youssef En-Nesyri maakte in de 42ste minuut het enige doelpunt in het Al-Thumama-stadion, na slecht ingrijpen van de Portugese doelman Diogo Costa. De ‘Leeuwen van de Atlas’ versloegen Portugal (1-0) en spelen woensdag tegen Engeland of Frankrijk om een plaats in de eindstrijd.

‘Echt geweldig voor het voetbal’

De jubelende reacties stromen binnen. ‘Echt geweldig voor het voetbal! De eerste Afrikaanse natie bij de laatste vier van de wereld’, aldus presentator Humberto Tan. Radio-dj Coen Swijnenberg spreekt van een sprookje. ‘‘Gewoon’ terecht gewonnen van Portugal. Halve finale, bam.’ Ook miljardair Elon Musk feliciteert Marokko.

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma hoopt en verwacht dat er ‘een mooi feest wordt gevierd’ in haar stad. Ook de politie Eenheid Amsterdam gaat uit van een goede sfeer. ‘We verzoeken iedereen die de straat op gaat rekening te houden met de mede-Amsterdammer.’

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch tweet: ‘Hoera, hoera, hoera! Laat nu de kunst van het feestvieren zien, zo eervol, vreugdevol en edel als de overwinning is.’

Feest op straat

Na eerdere door Marokko gewonnen WK-wedstrijden moest de ME in Den Haag, Amsterdam en Utrecht ingrijpen omdat er ongeregeldheden uitbraken op straat. Meerdere mensen werden toen aangehouden.

Een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt dat er vandaag ruimte moet zijn voor feest op straat, maar dat daaraan wel duidelijke grenzen worden gesteld. ,,Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is.”

