Frankrijk heeft na moeizame start geen kind aan Australië, Olivier Giroud nu Frans topscorer aller tijden

Even leek Frankrijk zich vanavond te gaan verslikken in Australië. Maar al snel stelde de regerend wereldkampioen orde op zaken. Met de 4-1 overwinning is alvast een forse stap gezet naar de knock-out-fase.

In de felicitaties van Australië-bondscoach Graham Arnold aan zijn collega Didier Deschamps van Frankrijk school enige frustratie, dinsdagavond laat. Niet dat de uiteindelijk riante overwinning van Les Bleus een onverdiende was, allesbehalve dat. Maar als de ploeg van Arnold ooit het gevoel zal hebben gehad dat een stunt mogelijk zou zijn tegen een regerend wereldkampioen, dan was het ditmaal wel in het Al Janoub Stadium. Ook al zei de 4-1 einstand wat anders.

Australië heeft Jackson Irvine, een besnorde mannetjesputter die gretig jaagt op overstekend voetbalwild. Frankrijk heeft Kylian Mbappé, die zo stijlvolle aanvaller die vanavond niet per se zijn beste wedstrijd ooit speelde in het fraaie Franse shirt, maar wél weer belangrijk was voor het elftal dat toch al zoveel sterren telt. Als maker van de 3-1 zorgde Mbappé voor de beslissing in een tot dan toe moeizaam duel van zijn ploeg, die pas in de loop van de tweede helft uitliep naar een grote score.

Volledig scherm Kylian Mbappe viert zijn treffer. © AFP

Tot dan toe dreigde Frankrijk zich een behoorlijke tijd stuk te bijten op Australië. En dat kon niet los worden gezien van de nooit aflatende, typische Australische drive, die zo treffend belichaamd werd door Irvine. De ploeg van Arnold nam zelfs brutaal een voorsprong, met dank aan prima afrondend werk van voormalig Sparta-aanvaller Craig Goodwin.

Volledig scherm Oud-Spartaan Craig Goodwin. © AP

Hoewel Frankrijk vervolgens redelijk snel orde op zaken stelde via achtereenvolgens Adrien Rabiot (1-1) en Olivier Giroud 2-1, bleef Australië loeren op een goal. En via Irvine (kopbal tegen de paal) was het elftal daar ook nog verdraaid dichtbij. Pas na de 3-1 van Mbappé brak zogezegd het verzet van de ploeg van Arnold en maakte Giroud van de gelegenheid gebruik om zich in de recordboeken te spelen. De 4-1 betekende niet alleen zijn tweede van de avond, maar tevens zijn 51ste namens Frankrijk. Daarmee is hij nu samen met Thierry Henry de topscorer aller tijden van het land.

Arnold, voormalig spits van Roda JC en NAC? Hij stond erbij, keek ernaar, en zal één ding gedacht hebben: wat als de knal van Mitchell Duke, kort na de 0-1 van Goodwin, niet net over was gegaan? Wellicht dat er voor zijn elftal, a la Saudi-Arabië tegen Argentinië, dan wel meer ingezeten had dan een uiteindelijk verdiende nederlaag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!