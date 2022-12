Frankrijk volgende horde voor doelpuntenmachine Engeland na simpel avondje tegen Senegal

De doelpuntenmachine van de Engelse bondscoach Gareth Southgate liep tegen Senegal weer als een zonnetje. Engeland had geen kind aan de Afrikanen en versloeg Senegal met 3-0. Daarmee is nu bijna een kwart (23%) van alle WK-goals uit de geschiedenis van Engeland gemaakt onder leiding van Southgate. Zijn ploeg mag het nu laten zien tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.

Met de tiener Jude Bellingham als talisman gaat Engeland op het WK door naar de kwartfinale. De Three Lions staan na de 3-0 zege op Senegal voor een gevecht met Frankrijk. Tegen de regerend wereldkampioen is wel meer nodig dan een enkele oprisping. Bellingham, 19 jaar pas en parel van Borussia Dortmund, nam Engeland in het Al Bayt Stadion met zijn dynamiek en grote passen bij de hand. En dat was nodig ook.

De Engelsen waren uitgesproken favoriet tegen Senegal. Ze stonden hoger op de wereldranglijst en verloren in de WK-geschiedenis nog nooit van een Afrikaans land. De mannen van Southgate drongen ook al vijf keer eerder door tot een kwartfinale. Senegal haalde eenmaal de laatste acht op een Mundial. In 2002.

Uitstekend begin Senegal

Maar Engeland had aanvankelijk de grootste moeite met de West-Afrikanen. Senegal, dit jaar de winnaar van de Afrika Cup, verstoorde de opbouw van de Engelsen vakkundig. Het team van coach Aliou Cissé koppelde discipline aan kracht en energie. Harry Maguire, Kyle Walker en John Stones oogden radeloos.

Senegal had zo ook kansen. Boulaye Dia was halverwege de eerste helft dichtbij de openingstreffer. De Engelse doelman Jordan Pickford kreeg ternauwernood een hand tegen de bal.

Bellingham neemt Engeland bij de hand

Daarna sloeg het duel in de achtste finale helemaal om. Met Bellingham als grote animator bij Engeland. Het talent verzorgde na 38 minuten de assist na een snelle en soepele aanval van de Three Lions. Via Luke Shaw, Phil Foden en Harry Kane kwam de middenvelder van Dortmund op links vrij. Hij legde terug op Jordan Henderson, die beheerst binnenschoot: 1-0.

De treffer had veel weg van de eerste goal van Oranje tegen de Verenigde Staten, zaterdag. Maar Senegal was daarvan nauwelijks bekomen, of Engeland tilde de stand naar 2-0. Op slag van rust brak Bellingham door, nu vanaf eigen helft en met grote passen. Hij gaf Foden vrije baan op rechts en die vond Kane weer. De goalgetter stond dit WK nog droog, maar haalde alleen voor de Senegalese doelman Édouard Mendy hard en vastberaden uit. Ineens was het duel gespeeld.

Engeland zeer efficiënt tegen Senegal

Mocht daar nog twijfel over zijn, dan maakte Bukayo Saka aan die illusie een einde. De vleugelflitser van Arsenal tikte na 57 minuten subtiel binnen op aangeven van Foden, die zo zijn tweede assist van de avond afleverde. Senegal had moedig gestreden, de leeuwen van Teranga waardig. Maar de Engelse efficiëntie en macht van Bellingham, parel uit Stourbridge in de West-Midlands, was de Afrikaanse kampioen te machtig.

Door de drie treffers heeft Engeland nu 24 WK-doelpunten gemaakt onder Southgate. Dat is bijna een kwart van de 103 treffers die Engeland überhaupt ooit op een WK heeft gemaakt, terwijl Southgate pas bezig is aan zijn tweede WK namens Engeland. In de volgende ronde moet hij zien af te rekenen met Frankrijk.

Volledig scherm Bukayo Saka tikt de bal achter doelman Mendy. © Pool via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.