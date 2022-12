Frenkie de Jong haalt uit naar scheidsrechter: ‘Het was echt schandalig’

Brazilia­nen treuren na aftocht in Qatar: ‘Laten alles door onze vingers glippen’

Aanvoerder Thiago Silva probeerde de realiteit onder ogen te zien, na de nederlaag (na strafschoppen) van Brazilië in de kwartfinale van het WK tegen Kroatië. ,,Het is moeilijk, heel moeilijk. We zijn bijzonder bedroefd, maar het is nu eenmaal zo. Het leven gaat door, ook nu het toernooi voor ons voorbij is.”

9 december