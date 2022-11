Frenkie de Jong over 'directe' Louis van Gaal: ‘Er zijn maar weinig trainers die dat op zo’n manier doen’

Het kunstje van Louis van Gaal | Daryl Janmaat: ‘Hij deed dat nog beter dan Ronald Koeman’

In 2014 pakte Louis van Gaal met Oranje brons op het WK in Brazilië. Is in Qatar wederom succes mogelijk? Spelers uit de selectie van destijds vertellen over de bondscoach. Vandaag: Daryl Janmaat.

17 november