Gemiste penalty Harry Kane dompelt Engeland in rouw: Frankrijk tegen Marokko in halve finale WK

Feestelij­ke sfeer na WK-stunt Marokko slaat compleet om: ME veegt straten leeg

Wat begon als een groots volksfeest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar sloeg in korte tijd compleet om. De ME heeft ingegrepen in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

22:09