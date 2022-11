Heeft Qatar spelers Ecuador omgekocht? ‘Je moet niet alles geloven wat je leest’

Sánchez pareerde op vergelijkbare wijze vragen over misstanden in Qatar, zoals de arbeidsomstandigheden voor gastarbeiders. ,,Hier is veel over gezegd en geschreven. Maar volgens mij ook heel wat desinformatie. Natuurlijk is het een grote tragedie als mensen overlijden tijdens hun werk, of dat nou hier of elders in de wereld is. Ik hoop dat dit WK kan bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor deze groepen”, aldus de bondscoach, die zijn ploeg maandenlang intensief voorbereidde op het WK in eigen land.