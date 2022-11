Het meest interessante WK ooit: ‘We kijken voetbal bij de open haard in plaats van bij de barbecue’

LIVE WK voetbal | Argentinië en Uruguay met 2000 kilo vlees naar Qatar, Baldé vervangt Gayà bij Spanje

De voorbereiding op het WK is voor de 32 landen in volle gang. Vandaag traint Oranje een kwartier open. Volg al het nieuws rondom het WK voetbal in Qatar in ons liveblog.

15:13