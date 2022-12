Historisch klein legioen in Qatar maakt zich op voor wedstrijd tegen VS, fanwalk gaat wel door

Tweederde van het toch al kleine Oranjelegioen in Doha is inmiddels naar huis, maar er komt voorafgaand aan de achtste finale tegen de Verenigde Staten toch een Oranjemars naar het Khalifa International stadion. Voor die wedstrijd zijn ongeveer duizend kaartjes verkocht, een historisch laag aantal.

De overgebleven Nederlanders verzamelen zich vanmiddag op een plek in de buurt van het Khalifa International stadion. Daar staat ook de Oranjebus, die nog steeds in Qatar is, en is ook een dj aanwezig om de sfeer erin te brengen.

Gedurende de eerste drie wedstrijden tegen Senegal, Ecuador en Qatar waren er ongeveer drieduizend fans per wedstrijd. Een deel van hen is inmiddels teruggekeerd naar huis. ,,De eerste wedstrijden kan iedereen plannen, in deze fase van het toernooi komt er meer onzekerheid bij kijken”, meldt de woordvoerder. ,,Het is bij grote toernooien gebruikelijk dat er na de poulefase mensen terug naar Nederland gaan.”

Toch is het aantal van duizend supporters dat een ticket heeft voor de wedstrijd in het Khalifa International stadion, vandaag om 18.00 uur lokale tijd (16.00 uur in Nederland), veel lager dan gebruikelijk in deze fase van het toernooi. ,,In 2014 in Brazilië waren het er duizend of tweeduizend meer, schat ik in.”

Huiverig

De nare bijsmaak van het toernooi in Qatar werkt al vanaf het begin door in de belangstelling vanuit Nederland, terwijl ook de hoge prijzen in de Golfstaat weinig aanlokkelijk bleken voor de fans. Een massaal Oranjefeest is het WK daarom niet. Een verzamelpunt van de KNVB in de centrale fanzone van de FIFA werd door een gebrek aan belangstelling al geschrapt na de eerste wedstrijd. Veel fans waren bovendien onaangenaam verrast dat er overdag nergens bier te krijgen is.

In het Khalifa International stadion zullen ze het vandaag waarschijnlijk afleggen tegen de Amerikanen. De FIFA maakte voor het toernooi bekend dat fans uit de VS na Qatar en Saoedi-Arabië de meeste tickets kochten. Bovendien is er bij de tegenstander van Oranje een soort voetbalkoorts uitgebroken, door de goede prestaties van de jonge Amerikaanse ploeg. Tijdens de laatste poulewedstrijd, tegen Iran, lieten zij zich vocaal flink gelden.

Op straat in Doha zijn het vooral de Braziliaanse, Argentijnse en inmiddels ook Marokkaanse fans die het meest zichtbaar zijn. Oranje is nauwelijks waarneembaar in het straatbeeld. Ook in Nederland wil de oranjekoorts tot nu toe niet echt losbarsten. Naar de wedstrijd tegen Qatar van afgelopen dinsdag keken 3,8 miljoen mensen, het laagste aantal in deze eeuw voor een wedstrijd van Oranje op een groot toernooi.

Volledig scherm Oranjesupporters in Doha. © AP

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.