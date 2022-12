Hoe de ziekte van bondscoach Louis van Gaal de WK-missie van Oranje van diepere laag voorziet

Frankrijk volgende horde voor doelpunten­ma­chi­ne Engeland na simpel avondje tegen Senegal

Met de tiener Jude Bellingham als talisman gaat Engeland op het WK door naar de kwartfinale. De Three Lions staan na de 3-0 zege op Senegal voor een gevecht met Frankrijk, zaterdagavond (20.00 uur) in Al Khor. Tegen de regerend wereldkampioen is wel meer nodig dan een enkele oprisping.

