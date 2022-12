In de schijnwerpers: de fraaie WK-statistieken van succescoaches Lionel Scaloni en Didier Deschamps

Wie wordt er wereldkampioen? Het Argentinië van Lionel Scaloni of wéér het Frankrijk van Didier Deschamps? We zetten de cijfers van beide succescoaches op een rijtje.

Cijfers - Didier Deschamps (Frankrijk)

6: Didier Deschamps wordt de zesde coach die in meerdere WK-finales staat. Vittorio Pozzo (met Italië in 1934 en 1938), Helmut Schön (met West-Duitsland in 1966 en 1974), Mário Zagallo (met Brazilië in 1970 en 1998), Franz Beckenbauer (met West-Duitsland in 1986 and 1990) en Carlos Bilardo (met Argentinië in 1986 en 1990) gingen hem voor.

2: Wint Didier Deschamps weer met Frankrijk? Dan wordt hij de tweede coach die twee keer het WK wint. De enige die dat presteerde was Vittorio Pozzo in 1934 en 1938.

3: Deschamps, die in 2000 ook al het EK won als speler, is sowieso al een van de drie personen die het WK won als coach én speler. De Braziliaan Mário Zagallo (als speler in 1958 en 1962 en als manager in 1970) en de Duitser Franz Beckenbauer (als speler in 1974 en als maanger in 1990) presteerden dat ook. Deschamps kan op gelijke hoogte komen met Pelé en Zagallo met drie WK-zeges. Pelé won het WK drie keer als speler.

14: Didier Deschamps heeft momenteel 14 WK-zeges op zijn naam staan. Samen met Luiz Felipe Scolari staat hij daarmee op de tweede plek achter Helmut Schön (16).

Cijfers - Lionel Scaloni (Argentinië)

5: Lionel Scaloni is de vijfde Argentijnse manager die de finale haalt met het nationale team na Juan Tramutola (1930), César Menotti (1978), Carlos Bilardo (1986 en 1990) en Alejandro Sabella (2014).

44: Lionel Scaloni is pas 44 jaar en daarmee is hij de jongste manager in de WK-finale sinds de 42-jarige Rudi Völler in. De Argentijn kan de jongste WK-winnaar worden sinds de 39-jarige Menotti, die Argentinië in 1978 naar de wereldtitel loodste door Nederland te verslaan.

3: De WK-finale wordt voor Lionel Scaloni zijn derde finale als coach van Argentinië. De vorige twee? Die won hij allebei. In 2021 werd Brazilië met 1-0 verslagen in de finale van de Copa América en in 2022 won Scaloni de Finalissima (de strijd tussen de Zuid-Amerikaanse en Europese kampioen) door Italië met 3-0 te kloppen.

