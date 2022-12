In de schijnwerpers: Gonçalo Ramos (21), de man die Cristiano Ronaldo moet doen vergeten

Het WK voetbal in Qatar is aangekomen bij de beslissende fase. Spelers van acht landen hopen nog op de wereldtitel. Onder hen Gonçalo Ramos (21), die Cristiano Ronaldo moet doen vergeten bij Portugal.

Moet Gonçalo Ramos de spits blijven in de kwartfinale tegen Marokko? Die vraag kregen de lezers van het Portugese A Bola voorgeschoteld. Maar liefst 93,6 procent van de mensen beantwoordde de vraag met een volmondig ‘ja'. Nogal wiedes. De 21-jarige spits van Benfica ramde er tegen Zwitserland (6-1) drie tegen de touwen en liet de fans daarmee geen moment meer aan de gepasseerde Cristiano Ronaldo denken. De goaltjesdief staat nu op vier goals in zijn eerste vier interlands. Een behoorlijk moyenne.

Cijfers

4: Met zijn hattrick tegen Zwitserland werd Ramos de vierde Portugees met een hattrick op een WK. Eusébio (in 1966 tegen Noord-Korea), Pauleta (in 2002 tegen Polen) en Cristiano Ronaldo (in 2018 tegen Spanje) gingen hem voor.

21: Gonçalo Ramos was tijdens het duel met Zwitserland pas 21 jaar (en 169 dagen) en daarmee werd hij de jongste WK-speler met een hattrick sinds Pelé dat in 1958 op 17-jarige leeftijd deed namens Brazilië tegen Frankrijk (5-2). In totaal waren er slechts vier jongere hattrickmakers op een WK. Zij presteerden dat allemaal in de periode tot 1958.

2: Gonçalo Ramos staat nu op plek twee wat betreft de jongste doelpuntenmaker ooit voor Portugal op een WK. Cristiano Ronaldo was in 2006 37 dagen jonger toen hij scoorde tegen Iran. Ramos werd wél de jongste doelpuntenmaker ooit voor Portugal in de knock-outfase van een WK. Hij verbrak het record van Eusébio, die 24 jaar was toen hij in 1966 vier keer scoorde in de kwartfinale tegen Noord-Korea (5-3).

4: Niet alleen maakte Gonçalo Ramos tegen Zwitserland drie goals, hij was ook nog goed voor een assist. Daarmee werd hij de eerste speler sinds Miroslav Klose die betrokken was bij vier WK-goals in één wedstrijd. Klose scoorde in 2002 drie keer tegen Saoedi-Arabië (8-0) en ook hij gaf toen een assist.

Programma van vandaag op het WK in Qatar

Wie spelen op woensdag 14 december tegen elkaar in de halve finales van het WK in Qatar? Op die vraag krijgen we vandaag een antwoord. Om 16.00 uur is het eerst de beurt aan Marokko en Portugal. Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Zakaria Aboukhlal en Noussair Mazraoui verbaasden vriend en vijand door in de achtste finales Spanje na strafschoppen te verslaan. Lukt het nu ook om Portugal, waar Cristiano Ronaldo dus zijn basisplek definitief kwijt lijkt te zijn, te verrassen?



En wie wordt dan de tegenstander van Marokko of Portugal? Engeland haalde deze eeuw pas één keer de halve finale: vier jaar geleden in Rusland. Toen was Kroatië uiteindelijk te sterk in de halve finale. Frankrijk is uiteraard de regerend wereldkampioen. Welk land plaatst zich voor de tweede keer op rij voor de halve finales van het WK?



16.00 uur: Marokko - Portugal

20.00 uur: Engeland - Frankrijk

