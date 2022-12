In de schijnwerpers: Luis Suárez (35) in beladen duel met Ghana op zoek naar unieke prestatie

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: de mogelijk laatste WK-wedstrijd van Luis Suárez (35).

Portugal is al door naar de achtste finale van het WK, maar gaat ook Luis Suárez met zijn Uruguay naar de laatste zestien in Qatar? Portugal heeft zes punten, Ghana volgt met drie punten en Uruguay en Zuid-Korea volgen met één punt. Het is nu aan Suárez en consorten de taak om ten koste van Ghana door te stoten. Een beladen duel.

Waarom alweer? In de kwartfinale van het WK 2010 in Zuid-Afrika was het Suárez die in blessuretijd van de verlenging tegen Ghana bij een 1-1 stand de bal met zijn handen buiten het doel hield. Rode kaart voor Suárez, penalty voor Ghana. Asamoah Gyan miste de penalty, de weggestuurde Suárez ging uit zijn dak en Uruguay won ook nog eens de strafschoppenserie. Zo plaatste Uruguay zich voor de halve finale tegen het Nederlands elftal terwijl Ghana een WK-trauma rijker was. En dus zinnen Mohammed Kudus en zijn Ghana op wraak tegen Súarez, die zelf fraaie statistieken voor het grijpen heeft.

Cijfers

8: Luis Suárez heeft nog één goal nodig om de all-time topscorer van Uruguay op het WK te worden. Oscar Míguez (8) maakte er in 1950 en 1954 acht op twee WK's. Suárez staat op zeven. Deze goals maakte hij verspreid over drie WK's.

4: Lukt het Luis Suárez om te scoren op een vierde WK? Net als Edinson Cavani scoorde hij al op het WK in 2010, 2014 én 2018. Een record namens Uruguay. Suárez (en dus ook Cavani) kan zich nu in een fraai rijtje met Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler en Lionel Messi scharen. Alleen Cristiano Ronaldo scoorde op nog meer WK's (5).

4: Luis Suárez maakte zijn WK-goals als speler van Ajax, Liverpool en FC Barcelona. De spits, die een aflopend contract bij Nacional heeft, kan nu samen met Miroslav Klose de enige speler worden die op het WK scoort namens vier verschillende clubs. Klose maakte zijn goals als speler van 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München en Lazio.

Programma vandaag op WK voetbal in Qatar

Net als in Groep H (Portugal, Ghana, Zuid-Korea, Uruguay) is ook de strijd om plek twee in Groep G nog ongekend spannend. Achter Brazilië (zes punten), volgen Zwitserland (drie punten), Servië (één punt) en Kameroen (één punt). Servië en Dusan Tadic moeten dus winnen van de Zwitsers om door te gaan. Maar wat kan Kameroen, zonder de verbannen Andre Onana, tegen het reeds geplaatste Brazilië?



16.00 uur: Zuid-Korea - Portugal

16.00 uur: Ghana - Uruguay

20.00 uur: Servië - Zwitserland

20.00 uur: Kameroen - Brazilië

