In de schijnwerpers: waarom Argentinië Ángel Di María dringend nodig heeft in achtste finale tegen Australië

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Ángel Di María (34).

Na 59 minuten moest Ángel Di María het strijdtoneel verlaten afgelopen woensdag. Toen won Argentinië met 2-0 van Polen en daardoor plaatsten Lionel Messi en consorten zich voor de achtste finale van het WK in Qatar. Daarin is vanavond (20.00 uur) Australië de tegenstander. Maar kan Di María wel meedoen? Bondscoach Lionel Scaloni stelde in aanloop naar het duel met Australië dat het wissel van Di María slechts uit voorzorg was. ,,Hij had last van zijn bovenbeen, niets om je zorgen over te maken", aldus de coach.



Het is te hopen voor Argentinië dat het inderdaad niets ernstigs is, want juist in de knock-outfase van het WK kan La Albiceleste de ervaring van Di María goed gebruiken.

Cijfers

2: Ángel Di María (2) is de enige speler in de Argentijnse selectie die ooit scoorde in de knock-outfase van het WK. De aanvaller van Juventus maakte in die fase twee goals: vier jaar geleden in de verloren achtste finale tegen Frankrijk (4-3) en acht jaar geleden in Brazilië óók in de achtste finale tegen Zwitserland (1-0). Di María maakte toen in de 118de minuut de winnende goal. Alleen Diego Maradona (4), Guillermo Stábile (3) en Carlos Peucelle (3) maakten meer goals in de knock-outfase van Di María.

27: Weet Angel Di María wederom te scoren? Dan maakt hij zijn 28ste goal voor Argentinië. Hij staat momenteel met 27 goals op plek zeven op de all-time topscorerslijst van het Argentijnse voetbalelftal en hij heeft bepaald niet de minste namen boven zich: Lionel Messi (93), Gabriel Batistuta (56), Sergio Agüero (41), Hernán Crespo (35), Diego Maradona (34) en Gonzalo Higuaín (31).

128: Ángel Di María speelt (als hij fit genoeg is) tegen Australië zijn 128ste interland voor Argentinië. Alleen Lionel Messi (168), Javier Mascherano (147) en Javier Zanetti (145) speelde meer interlands.

Programma vandaag op WK voetbal in Qatar

Nederland trapt om 16.00 uur de WK-dag af met de eerste achtste finale tegen Verenigde Staten. Oranje werd eerste in een groep met Senegal, Ecuador en Qatar terwijl de Verenigde Staten tweede werd achter Engeland. De Amerikanen bleven wel Wales en Iran voor.



Argentinië herstelde zich van de smadelijke nederlaag tegen Saoedi-Arabië en werd alsnog eerste in de groep, voor Polen, Mexico en Saoedi-Arabië. Australië werd verrassend tweede in de poule, achter Frankrijk maar vóór Tunesië en Denemarken.



16.00 uur: Nederland - Verenigde Staten

20.00 uur: Argentinië - Australië

Het programma op het WK in Qatar van vandaag!

