In Dronten geloven ze dat Marokko Spanje verslaat: ‘Koning Hakim, onze superheld’

Van Basten krijgt weerwoord van Wenger en Klinsmann: ‘Louis van Gaal gaat ons nog verrassen’

Dodelijk efficiënt, aanvallend via de vleugels en compact achterin: Arsène Wenger en Jürgen Klinsmann zien het Nederlands Elftal met het voetbal dat het in Qatar laat zien ver komen op het WK. ,,Van Gaal is een ervaren coach, en dat laat hij wederom zien.”

4 december