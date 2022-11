KNVB faciliteert WK-feest in Qatar op wedstrijddagen Oranje

De KNVB faciliteert tijdens het WK voetbal op de dagen dat het Nederlands elftal speelt een bescheiden feest voor de Oranjefans in Qatar. In de grote fanzone in Doha, gelegen in het Al Bidda-park, zijn alle 64 WK-wedstrijden op grote schermen te zien en diverse artiesten treden daar op. Op de dagen dat Oranje speelt, kunnen de supporters verzamelen op een ontmoetingsplaats van de KNVB in de fanzone.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het WK in Qatar is omstreden vanwege de controversiële manier waarop het toernooi werd toegewezen aan het land in het Midden-Oosten, de mensenrechtenschendingen en de situatie van gastarbeiders in Qatar. Desondanks wil de KNVB, die zich al geruime tijd onder meer door middel van gesprekken met betrokken partijen inzet voor verbetering van de situatie in Qatar, wel een feestje organiseren voor de supporters die afreizen.

Quote Dit wordt echt een ander WK dan anders Gijs de Jong ,,Arbeidsmigranten die de stadions hebben gebouwd, zijn daar vreselijk behandeld”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. ,,Nooit meer mogen mensenrechten in het gedrang komen voor het realiseren van een voetbalfeest. Vanaf dag 1 was de KNVB geen voorstander van het WK in Qatar. Maar nu wij binnenkort op het WK uitkomen, staan we als één team achter het Nederlands elftal.”



Op de vraag of de KNVB heeft overwogen om niets feestelijks te organiseren in Qatar, antwoordt een woordvoerder: ,,Alle stappen die we zetten, doen we heel bewust.”

Op de fanzone in Doha treden geen artiesten uit ons land op. Wel draait een dj Nederlandse muziek. Op het service- en verzamelpunt kunnen supporters onder meer terecht voor vragen, bijvoorbeeld aan de Nederlandse ambassade. Voor iedere wedstrijd van Oranje in de groepsfase hebben zo’n 3000 Nederlanders een kaartje gekocht. Het is de bedoeling dat zij, zoals gebruikelijk bij grote toernooien, gezamenlijk in een mars naar de stadions lopen.

,,Dit wordt echt een ander WK dan anders”, aldus De Jong. “Het zal naast het voetbal ook over mensenrechten gaan. En dat moet ook. Maar wij zijn er ook voor onze Oranjesupporters. Daarvoor hebben we in Qatar onder meer de fanzone. Tegelijkertijd blijven we onze stem inzetten om de arbeidsomstandigheden in Qatar te verbeteren. Uiteindelijk is het aan de (inter-)nationale politiek om hier daadwerkelijke verandering in aan te brengen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.