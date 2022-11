‘Koning Gareth Bale’ verpest het sprookje van presidentszoon Timothy Weah: ‘Wij blijven vechten’

Aan de hand van Gareth Bale leeft Wales nog op het WK in Qatar. Een goal van de superster is in poule B goed voor een zeer waardevol punt. Het voetbalsprookje van een scorende presidentszoon uit de Verenigde Staten heeft de Welshman wel verpest: 1-1.

Wales zet op het WK alles in op Gareth Bale. De routinier, intussen 33 jaar, heeft vijf keer de Champions League gewonnen met Real Madrid. Hij is niet meer zo snel als vroeger. En hij is blessuregevoelig. Onlangs werd hij kampioen van Amerika met Los Angeles FC, maar zijn bijdrage was beperkt. Hij speelde geen enkele keer een hele wedstrijd in de Major League Soccer.

Pelé en Garrincha

Voor ‘Cymru’ geeft Bale echter alles. Hij heeft aan zijn fitheid gewerkt voor het WK. En hij respecteert het verbod op golf van bondscoach Rob Page, toch zijn favoriete hobby. Voor de mondiale eindstrijd sprak hij ook speciaal met de helden van Wales in 1958, de enige keer dat het land eerder op een WK actief was. Zo maakten de Welshmen kennis met Pelé en Garrincha. Daar putte Bale voor dit WK inspiratie uit.

In het Al Rayyan Stadion kwam de superster pas laat op stoom. Pas diep in de tweede helft zelfs. Maar met een strafschop, goed voor de 1-1, verpeste hij wel de avond van de familie Weah. Team USA kwam voor rust namelijk op voorsprong door Timothy Weah. Daarmee scoorde een presidentszoon. Maar niet die van de Verenigde Staten. Die van Liberia, het land waarvan George Weah, inderdaad vader van Timothy, de president is.

George Weah

George Weah was in de jaren 90 van de vorige eeuw een sensatie in Europa. Hij werd als eerste Afrikaan wereldvoetballer van het jaar in 1995. Grote kerel, fabelachtige techniek. Goalgetter bij Monaco en Paris Saint-Germain, maar opgeklommen tot het sterrendom bij AC Milan. Als opvolger van Marco van Basten, die chronisch geblesseerd was.

Die Weah won landstitels. Maar op de mondiale eindstrijd was hij nooit te bewonderen. Hij werd een van de beste voetballers ooit om nooit een WK te spelen. Liberia was eenvoudigweg te klein op het wereldtoneel. Een burgeroorlog verscheurde het land ook.

Sprookje

Weah ging daarom na zijn voetbalcarrière de politiek in. Om het land te stabiliseren. En om de oude Amerikaanse kolonie te ontdoen van Charles Taylor en zijn schrikbewind. Weah toog daarvoor naar de Verenigde Staten. Voor een studie. En daar groeide zijn zoon Timothy op. Die Timothy scoorde op een WK. En dat was bijna een sprookje. Gareth Bale besliste alleen anders. Zoals het de superster van Wales dan toch betaamt.

,,Ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen”, zei de aanvaller van Los Angeles FC over zijn benutte strafschop. ,,Natuurlijk had ik last van zenuwen, maar ik heb vertrouwen in mezelf. Ik heb ook weleens gemist. Maar je moet er staan voor je land en gelukkig ging de bal er deze keer in.” Na een mindere eerste helft kwam Wales na rust opzetten. Bale: ,,Ik weet één ding over ons team: wij geven nooit op. We blijven vechten. Uiteindelijk is dit een goed punt. We proberen voort te bouwen op deze prestatie.”

