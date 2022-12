Kylian Mbappé speelt Polen tureluurs: ‘En dit was niet eens zijn beste wedstrijd’

Frankrijk heeft in de achtste finale van het WK in Qatar afgerekend met Polen. De Fransen waren met 3-1 te sterk door doelpunten van Olivier Giroud, die nu Frans topscorer aller tijden is en Kylian Mbappé, die twee uiterst fraaie treffers maakte. Frankrijk speelt de kwartfinale zaterdagavond tegen Engeland of Senegal , die later vanavond nog in actie komen.

Vlak voor rust werden de prijzen aanvankelijk nog niet verdeeld en lieten de Polen een ultieme kans liggen om op voorsprong te komen. Daarna sloeg Frankrijk wel toe, via een goal van Olivier Giroud. De 36-jarige spits van AC Milan werd gevonden door Kylian Mbappé, die nu dus in de rol van aangever fungeerde.



De WK-topscorer had het tijdens het duel met de Polen regelmatig op zijn heupen en kwam met versnellingen die de verdedigers te machtig waren, maar de vedette wist voor rust niet te scoren.

Hoe anders was het allemaal gelopen als Polen voor rust wél in staat was geweest om een enorme kans achter Hugo Lloris te knallen? Na ruim veertig minuten was er een bizar moment voor de goal van de Fransen. Tot drie keer toe konden de mannen in het rood-wit van dichtbij uithalen, maar het net bolde niet. Even daarna sloeg Giroud meedogenloos toe, nadat hij eerder een opgelegde kans had laten liggen.

Olivier Giroud Frans topscorer aller tijden

De 36-jarige record-doelpuntenmaker leek een bal binnen te glijden, maar dat gebeurde aan de verkeerde kant van de paal. Met zijn treffer is Giroud nu Frans topscorer aller tijden met 52 treffers. Daarmee heeft hij er één meer dan Thierry Henry,

Na rust had Frankrijk de zaken wat beter onder controle en was Polen langere fases machteloos. Met de moed der wanhoop probeerden Lewandowski en co de achterstand ongedaan te maken, maar Frankrijk had een uitstekende counter in de gereedschapskist. Uiteindelijk wist Mbappé zelf de overwinning definitief te maken, door met een verwoestend schot voor de 2-0 te zorgen.

Deschamps lovend over aanvalsduo

,,Kylian spreekt dit toernooi met zijn voeten”, aldus de Franse bondscoach Didier Deschamps. ,,Dit was niet eens zijn beste wedstrijd. Hij weet dat er dingen beter kunnen, maar hij is een ‘momentenvoetballer’ en speelt met plezier.” Mbappé maakte de eerste vier wedstrijden dit WK vijf doelpunten en is daarmee voorlopig topscorer. De samenwerking met Giroud lijkt wat beter te lopen dan bij het WK van 2018 in Rusland, dat Frankrijk won zonder doelpunten van Giroud. Deschamps: ,,Ze spelen ook in een wat ander systeem en op een wat andere positie in vergelijking met toen. Maar eigenlijk maakt het me niet zoveel uit hoe de samenwerking gaat, als het eindresultaat met de ploeg straks maar hetzelfde is.” Volledig scherm © AFP

Kylian Mbappé rijgt ook op WK Qatar goals aaneen

Kort voor tijd schoot hij ook de 3-0 nog kiezelhard binnen. De extra kwaliteit die hij kan leveren in een toch al gevaarlijke aanval, maakt de Fransen een van de grootste kanshebbers bij de laatste acht in Qatar. Polen kreeg via Lewandowski nog de kans om de 3-1 uit een penalty te maken, na een ongelukkige handsbal. De spits miste eerst, maar scoorde uiteindelijk alsnog omdat hij een herkansing kreeg. Lloris had te vroeg bewogen.

Mbappé is na zijn vierde en vijfde goal tijdens dit WK de topscorer in Qatar en heeft op zijn 23ste tijdens twee mondiale eindtoernooien al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. In totaal heeft hij tijdens zijn gespeelde WK’s al negen treffers op zijn naam staan en de koek is in Qatar misschien nog niet op, omdat er nog maximaal drie wedstrijden bij kunnen komen voor de Fransen. De huidige wereldkampioen ligt voorlopig prima op koers voor titelprolongatie.

Mbappé: ‘Ik droom van wereldtitel, niet van topscorerstitel’

,,Het enige waar ik van droom is het winnen van dit WK. Misschien dat ik ook de Gouden Bal win, maar daar gaat het mij niet om. Alles draait om de wereldtitel, daar ben ik op gefocust”, sprak Mbappé na afloop. ,,We zijn erg tevreden over hoe het nu gaat. Het was een moeilijke wedstrijd vandaag. We scoorden op de juiste momenten en hielden daarna de controle.” Mbappé bood de Franse journalisten zijn excuses aan. In aanloop naar het WK gaf hij geen interviews omdat hij zich naar eigen zeggen wilde focussen. ,,Ik heb niets tegen jullie of wie dan ook, begrijp me niet verkeerd. Maar dit is mijn manier van voorbereiden op een toernooi. Ik wil me concentreren, ik wil er klaar voor zijn. Dit is het toernooi van mijn dromen. Ik begreep dat de Franse bond misschien gestraft zou worden met een boete als ik geen media-optredens zou blijven geven. Die boete had ik dan zelf betaald.” Volledig scherm © ANP / EPA

