Lionel Messi passeert Gabriel Batistuta en komt op gelijke hoogte met Lothar Matthäus

De 35-jarige aanvaller vierde zijn elfde treffer op een WK. Hij kwam vrijdag met zijn doelpunt in de kwartfinale tegen het Nederlandse elftal op gelijke hoogte met Gabriel Batistuta, die tien doelpunten maakte in twaalf WK-duels. Diego Maradona (21 WK-duels) en Guillermo Stábile (4 WK-duels) scoorden allebei acht keer voor Argentinië op het WK.



Messi speelt tegen Kroatië zijn 25ste wedstrijd op een mondiale eindronde en evenaarde daarmee het record van de Duitser Lothar Matthäus. De Argentijn komt normaal gesproken nog één keer in actie in Qatar. Of hij speelt zondag de finale, of hij speelt zaterdag nog om de derde plaats.