LIVE | Lionel Messi slaapt met wereldbeker, open bus niet langs Obelisk vanwege enorme drukte

Column Sjoerd Mossou | Een corrupt slotstuk van een corrupt toernooi: misschien had dat ons genezen

Columnist Sjoerd Mossou constateert dat voetbal soms de smerigste en saaiste sport ter wereld is, maar dat je snel daarna in een staat van totale, eeuwige verliefdheid kan komen. ,,Voetbal is zoiets als je foutste, gevaarlijkste liefde.’’

19 december