LIVE WK 2022 | Argentinië heeft meeste kans op titel, tot nu toe 369 dopingtests uitgevoerd

Grote onvrede bij Oranje over arbiter Mateu Lahoz: ‘Het was echt schandalig’

Frenkie de Jong was zwaar gefrustreerd na de uitschakeling met het Nederlands elftal op het WK in Qatar. Oranje dwong een verlenging af tegen Argentinië, maar verloor na strafschoppen. Na afloop stak De Jong, net als zijn ploeggenoten, zijn onvrede over de scheidsrechter niet onder stoelen of banken.

10 december