LIVE WK 2022 in Qatar | Loïs Openda (ex-Vitesse) maakt indruk bij België: ‘Hij bracht verfrissend voetbal’

Met video Hakim Ziyech laat zich voor WK zien met wereldgoal van eigen helft, maar valt ook gebles­seerd uit

Hakim Ziyech heeft vlak voor het begin van het WK in Qatar van zich laten horen met een bijzonder doelpunt. De Marokkaanse international scoorde in de oefeninterland tegen Georgië in de Verenigde Arabisch Emiraten na een halfuur vanaf eigen helft.

17 november