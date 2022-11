LIVE WK 2022 | Oranje strandde nog nooit in de groepsfase van een WK

Op dag 10 van het WK is het Nederlands elftal alweer toe aan zijn laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde gastland Qatar. Oranje is bij een gelijkspel of overwinning zeker van de volgende ronde. Bij een nederlaag is de ploeg van Van Gaal afhankelijk van het resultaat bij Ecuador tegen Senegal. Ook in poule B, waar iedereen nog kans maakt, valt vandaag de beslissing.