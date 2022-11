LIVE WK 2022 | Spelersvakbond FIFPro spreekt zich uit tegen sancties FIFA voor OneLove-band, Maguire vanwege ziekte gewisseld

Cody Gakpo en Virgil van Dijk kritisch op slordig Oranje: ‘We kunnen veel beter’

Matchwinner Cody Gakpo is blij dat het Nederlands elftal met een overwinning aan het WK voetbal in Qatar is begonnen. Oranje had het allesbehalve makkelijk tegen de Afrikaanse kampioen Senegal, maar boekte uiteindelijk een 0-2 overwinning.

20:06