LIVE WK voetbal 2022 | Feyenoorder Szymanski wint met Polen, speciale dienst moet social media spelers beschermen

Dolgelukki­ge Xavi Simons komt woorden te kort met selectie WK: ‘Droom die uitkomt’

Xavi Simons ziet met zijn selectie voor het WK in Qatar naar eigen zeggen een droom uitkomen. De 19-jarige middenvelder van PSV is een van de opvallendste namen in de selectie van 26 spelers van bondscoach Louis van Gaal.

11 november