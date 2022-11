LIVE WK voetbal 2022 | Oranje heeft 7 procent kans op wereldtitel, arbeiders komen balletje trappen

Voetbalpod­cast | 'Drie Nederlan­ders en een Egyptenaar bij aankomst Oranje’

Oranje is aankomen in Qatar. Messi heeft zijn favorieten voor het WK gegeven. Mané doet niet mee tegen Nederlander en de eerste dag in Qatar. Etienne Verhoeff bespreekt het met Johan Inan in een nieuwe AD WK Voetbalpodcast.

16 november