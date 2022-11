LIVE WK voetbal | Argentinië en Uruguay met 2000 kilo vlees naar Qatar, toch geen dagvergoeding voor fans

Sadio Mané mist het WK en dat stemt Virgil van Dijk treurig: ‘Dit toernooi verdient de beste spelers’

Virgil van Dijk zei vanavond in Doha wat heel Senegal al vreesde. Sadio Mané is er maandag niet bij tegen Oranje. De teamdokter van Senegal bevestigde dat nieuws even later en Bayern München liet zelfs weten dat hij in Innsbruck al geopereerd is aan zijn knie..

17 november