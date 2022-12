LIVE WK voetbal | Brazilië heeft Neymar terug voor achtste finale tegen Zuid-Korea, maar speelt hij ook?

Daley Blind geniet van va­der-zoon-momentje na goal tegen VS: ‘Hij wilde gelijk aanwijzin­gen geven’

Stralend liep Daley Blind in de catacomben van het Khalifa International Stadium, een uurtje na de 3-1 zege op de Verenigde Staten. Met een doelpunt en een assist was Blind cruciaal voor Oranje. ,,Kritiek? Die krijg ik al heel mijn leven. Ik was gewoon heel erg blij.’’

