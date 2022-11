LIVE WK voetbal | Casemiro breekt de ban voor Brazilië tegen Zwitserland na invalbeurt Antony

update KNVB-top ziet af van OneLove-band, wat doet minister Helder? 'Zou provocatie zijn’

Het is nog erg onduidelijk of minister Conny Helder dinsdag tijdens de wedstrijd Nederland-Qatar een OneLove-armband draagt. Omdat de emir van Qatar ook aanwezig is in het Al Bayt-stadion, zou dat een gevoelig statement zijn. Helder zelf houdt de kaarten nog op de borst. ‘Maar Conny is een tough cookie.’

27 november