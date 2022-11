LIVE WK voetbal | Cody Gakpo zet Oranje kort voor tijd op voorsprong tegen Senegal met fraaie kopbal

Hoe het meest gehate WK voetbal ooit tóch een feestje kan worden: hier mogen we ons allemaal op verheugen

Veel liefde voor het eerste WK voetbal in het Midden-Oosten toont de voetbalwereld niet. Maar als Ecuador en Qatar het toernooi in gang schieten, is er zoveel om een maand lang aan de buis gekluisterd te zitten.

20 november