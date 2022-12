LIVE WK voetbal | Droomstart voor Duitsland: Gnabry kopt al vroeg raak tegen Costa Rica

Robert Lewandow­ski vrolijk ondanks nederlaag Polen: ‘Voor het eerst dat ik lach na verlies’

Stralend stond Robert Lewandowski de NOS te woord. De Poolse superspits was onzichtbaar tegen Argentinië en verloor ook met 0-2, maar hij had alle reden om vrolijk te zijn want Polen bereikte de laatste zestien op het WK.

30 november