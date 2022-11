LIVE WK voetbal | Ghana kan niet lang genieten van gelijkmaker: Félix bezorgt Portugal nieuwe voorsprong

De winnaar van het EK 2016 Portugal begint het WK voetbal 2022 in Qatar tegen Ghana. Cristiano Ronaldo zit in clubverband in een persoonlijke crisis, maar hoopt met zijn land hoge ogen te kunnen gooien op het WK. Het duel tussen Portugal en Ghana volg je bij ons live!