LIVE WK voetbal | Luis Enrique wil niet praten over toekomst bij Spanje, Pepe pakt record met goal

Vandaag worden de twee laatste duels in de achtste finales van het WK voetbal gespeeld. Om 16.00 uur troffen Marokko en Spanje elkaar, om 20.00 uur zijn Portugal en Zwitserland begonnen. Volg de ontwikkelingen in Qatar de hele dag in onderstaand liveblog.