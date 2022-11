LIVE WK voetbal | Veel op het spel bij laatste groepsduel tussen Ecuador en Senegal

In de schijnwer­pers: knie Enner Valencia ‘is in orde’, Ecuador-spits wil WK-historie schrijven

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Ecuador-spits Enner Valencia, die naar eigen zeggen helemaal klaar is om WK-historie te schrijven.

5:00