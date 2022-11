LIVE WK voetbal | Zuid-Amerikaans onderonsje met Mexico erop of eronder voor Argentinië

LIVE WK-nieuws 26 november | Spannende dag voor Messi met Argentinië

Op de zevende WK-dag worden in groep C en D de tweede groepswedstrijden afgewerkt. Die duels volg je in de liveblogs op onze site. Hier houden we je gedurende de dag van al het andere WK-nieuws op de hoogte.

7:42