Louis van Gaal houdt tegen Qatar vast aan systeem: ‘Het zou kunnen dat ik dat op een bepaald moment aanpas’

Louis van Gaal verwacht een schaakwedstrijd tegen Qatar in de laatste groepswedstrijd in Al Bayt morgenavond. Het gastland, dat al is uitgeschakeld, hanteert dezelfde speelwijze als Oranje en dat voorspelt op voorhand geen spektakel. ,,Dan staan de systemen tegenover elkaar en dat is niet leuk om naar te kijken. Maar wel een manier om verder te komen.’’

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP Dat Oranje verder komt, daar twijfelt Van Gaal niet aan. Zo zei hij dat Memphis er straks al de poulefase erop zit echt moet staan. ,,Dan is het voor het ‘echie’’’, zei Van Gaal. De bondscoach van Oranje had voor aanvang van het WK aangegeven dat jonge, betrekkelijk nieuwe spelers de hiërarchie ‘omver kunnen schoppen’. Of dat na Ecuador is gebeurd, weet Van Gaal niet. ,,Want ik kom niet in de kleedkamer, het domein van de spelers’’, zegt Van Gaal.

,,Ik ben geen controleur als coach. Maar ik heb wel tegen Xavi dat hij een stap zou kunnen maken. Ik zie hem op het trainingsveld proberen uit te voeren wat wij van hem verlangen. Ik neem waar dat hij een stijgende ontwikkeling doormaakt. Kijk, ik ben bondscoach dus ik leen spelers. Ik ken ze dus niet door en door en zeker niet als je jongens voor het eerst oproept.’’

De speler van PSV zou Oranje van wat meer onbevangenheid kunnen voorzien, al zien Van Gaal en Frenkie de Jong, die naast de bondscoach zat in de perszaal in Doha, de matige vertoning tegen Ecuador toch vooral als een incident. Aan de andere kant gaf Van Gaal wel aan dat veel van zijn spelers de vorm misten tegen de Zuid-Amerikanen. ,,Als iedereen de vorm haalt die hij gewend is te halen bij Oranje, dan kun je dingen rechtzetten in het veld’’, zegt Van Gaal. ,,Maar als er veel spelers onder hun norm presteren, dan kan het niet.’’

Een vraag of de spelers de vorm missen of dat ze minder presteren omdat ze op posities staan die ze niet gewend zijn bij hun club, bleef onbeantwoord. Van Gaal hield het kort bij deze kwestie. ,,Dat lijkt mij niet’’, zei hij.

De scherpte van Van Gaal was even verdwenen toen hij stelde dat er nogal wat verrassingen en kleine uitslagen voor komen dit WK. Dit om aan te geven dat Qatar nog niet zomaar is verslagen. ,,Duitsland verliest ook van Saoedie-Arabië’’,. zei Van Gaal. ,,Van Japan? Van wie won Saoedie-Arabië dan? Argentinië? Nou, dat bedoel ik.’’

,,Mijn indruk is dat iedere wedstrijd op het WK moeilijk is’', aldus Van Gaal. ,,Er zijn hele kleine overwinningen. Datzelfde geldt natuurlijk voor Qatar. Zij spelen ook in een 5-3-2-systeem. Dan krijg je meer een schaakwedstrijd. Dat is niet altijd leuk om naar te kijken, maar het is wel een manier om verder te komen.’’

Bleke Frenkie de Jong

Scherper bleek de bondscoach toen het over het bleke gezicht van Frenkie de Jong ging. De speler van Barcelona gaf eerlijk toe dat hij keelpijn had. ,,Ik vond hem ook al bleekjes zien’’, zei Van Gaal. De Jong zei zelf geen problemen te verwachten voor de laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Van Gaal wil verder met het systeem dat hij na de kwalificatie uitriep tot het systeem waarmee Oranje voor de prijzen kan spelen.

,,Ik heb anderhalf jaar nagedacht over dat systeem’’, zegt Van Gaal. ,,Het zou kunnen dat ik dat op een bepaald moment nog aanpas, maar ik zie de noodzaak nu niet in. Dat Memphis Depay niet speelde, scheelt natuurlijk ook. Die viel alleen nog maar in. Nee, we nemen geen risico met Memphis. Om wereldkampioen te kunnen worden, hebben we hem nodig. We moeten hem zo goed mogelijk naar de volgende wedstrijden brengen. Straks gaat het om het ‘echie’. Dat ik heb gezegd dat we kans maken op de wereldtitel, zorgt volgens mij niet voor extra druk. Ik heb nooit gezegd dat wij het worden, wel dat wij een kans maken.’’

