Louis van Gaal neemt ‘woedende’ Jasper Cillessen niet mee naar Qatar: ‘Laatste weken niet in vorm en nu is WK’

Jasper Cillessen zit niet in de WK-selectie van Oranje. Bondscoach Louis van Gaal heeft de doelman van NEC laten afvallen voor de mondiale eindstrijd in Qatar. Dat stellen bronnen aan deze site.

Ook Brian Brobbey (Ajax), Guus Til (PSV), Ryan Gravenberch (Bayern München), Devyne Rensch (Ajax), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) en Arnaut Danjuma (Villarreal) kunnen met vakantie in plaats van naar Qatar. Het zestal kreeg net als Cillessen vanochtend het slechte nieuws.

In zijn persconferentie liet Van Gaal weten dat hij 11 spelers die afvallen zelf had gebeld. De twee keepers (Jasper Cillessen en Mark Flekken) werden door keeperstrainer Frans Hoek op de hoogte gesteld. ,,Cillessen is de laatste weken niet in vorm", lichtte Van Gaal zijn besluit toe. ,,En volgens mij is nú het WK. En niet over vijf weken weken als ie met mij en Frans Hoek heeft getraind. Vorm is een heel moeilijk begrip.”

En dat weegt zwaar aldus Van Gaal: ,,Bij mij is belangrijk of iemand heeft geleverd in het Nederlands elftal. Twee is de vorm van de speler als er een selectie plaatsvindt en drie is dat we nu naar een toernooi gaan waarin mensen vijf weken bij elkaar zijn. En het is dus niet altijd het geval dat de beste speler wordt gekozen maar de in mijn ogen beste teamspeler. Want we moeten vijf weken met elkaar verder.”

Zwaar teleurgsteld

Cillessen (33) zou zwaar teleurgesteld hebben gereageerd op de mededeling vanuit Zeist. De keeper van de Nijmeegse club schijnt vanochtend ontploft te zijn van woede bij NEC, dat zich voorbereidt op de wedstrijd tegen RKC van zondag. De doelman verruilde Valencia afgelopen zomer juist voor Nijmegen om zijn kansen op WK-deelname te vergroten.

Van Gaal had daar alle begrip voor. ,,Logisch dat ie teleurgesteld is. Ieder mens reageert dat op zijn eigen manier af. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Cillessen was de meest ervaren keeper en heeft altijd geleverde bij mij.”

Bijlow

Of de eerder door Van Gaal genegeerde Justin Bijlow eerste keeper wordt, wilde de bondscoach nog niet zeggen. ,,Hij zou de eerste keuze kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor Remko Pasveer en Andries Noppert. De enige keeper die in vorm is, is Noppert. Maar ik weet niet hoe dat volgende week is.”

Cillessen staat op 63 interlands voor Oranje. De keeper uit Groesbeek maakte het WK van 2014 mee, waar Nederland brons haalde. Vorig jaar zomer behoorde de doelman ook tot de voorselectie voor het EK, maar destijds liet bondscoach Frank de Boer hem afvallen wegens een coronabesmetting. Destijds stond Maarten Stekelenburg op doel.

De oud-keeper van FC Barcelona keepte dit seizoen twaalf wedstrijden in de eredivisie namens NEC. Daarin kreeg hij veertien doelpunten om de oren. Cillessen hield driemaal zijn doel schoon.

