Louis van Gaal: 'We hebben het hele jaar op penalty's geoefend en dan verknal je het alsnog’

,,We hebben het hele jaar op penalty’s geoefend en dan verknal je het alsnog. Dat is jammer’’, vertelde Van Gaal voor de camera van de NOS. ,,Ik wil als coach alles onder controle hebben. Daarom heb ik de spelers verzocht om bij hun club penalty te nemen, dat hebben ze allemaal gedaan. Als je er twee mist, dan win je niet meer. Je kan zo'n reeks nu eenmaal niet simuleren.”

Van Gaal was onder de indruk van de veerkracht van zijn ploeg. ,,Als je 2-0 achter komt te staan, ook nog door dubieuze penalty en dan kom je zo terug... Uiteindelijk ga je penalty’s nemen en ga je eruit. Dat is voor mij de tweede keer als bondscoach’’, doelt hij op de uitschakeling in de halve finale van het WK in 2014.

In reguliere speeltijd was Argentinië via een door Lionel Messi benutte strafschop op 2-0 gekomen. ,,Dat wil ik nog wel eens terugzien”, aldus Van Gaal. ,,Ik mijn ogen was het geen strafschop. En dan al dat tijdrekken van die Argentijnen. Maar we hebben niet door de scheidsrechter verloren, want we zijn nog wel teruggekomen van die achterstand.”

Einde loopbaan Van Gaal

Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten de eerste twee strafschoppen, waarna Argentinië het hoofd koel hield. Daarmee komt de loopbaan van Van Gaal op uiterst pijnlijke wijze aan een einde. De bondscoach, die in Qatar bezig was aan zijn laatste klus als hoofdtrainer, had zichzelf als doel gesteld om met een wereldtitel de kroon op zijn carrière te zetten. Dat lukte uiteindelijk niet. ,,Ik heb al gezegd dat ik waarschijnlijk niet meer doorga. Maar dat is moeilijk om te zeggen, want kijk maar naar Dick Advocaat. Ik stond op om het Nederlands voetbal te helpen en hij staat nu ADO Den Haag te helpen. Dat kan ook nog met mij gebeuren, maar dat denk ik niet. Ik heb ook geen aanbiedingen.”

Volledig scherm Louis van Gaal troost Wout Weghorst. © AP

Met de uitschakeling in de kwartfinales van het WK tegen Argentinië zit het tijdperk van Louis van Gaal er bij het Nederlands elftal dus hoogstwaarschijnlijk op. In zijn derde periode als bondscoach speelde Oranje twintig duels en het verloor er, gekeken naar de eindstand na de reguliere speeltijd, geen een. ,,Ik heb de spelers net allemaal bedankt, al was de stemming in de kleedkamer vreselijk down. Het was de beste groep waar ik in mijn trainerscarrière mee heb mogen werken, een cadeautje op late leeftijd.”

Van Gaal begon zijn derde periode als bondscoach van Oranje op 1 september 2021 met een gelijkspel tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie. Verder speelde het Nederlands elftal gelijk tegen Montenegro (2-2), Duitsland (1-1), Polen (2-2), Ecuador (1-1) en dus tegen Argentinië (2-2). De andere veertien duels leverden een overwinning op.

Een overzicht van de wedstrijden sinds de aanstelling van Van Gaal:

• 1 september 2021, Noorwegen - Nederland, WK-kwalificatie: 1-1.

• 4 september, Nederland - Montenegro, WK-kwalificatie: 4-0.

• 7 september, Nederland - Turkije, WK-kwalificatie: 6-1.

• 8 oktober, Letland - Nederland, WK-kwalificatie: 0-1.

• 11 oktober, Nederland - Gibraltar, WK-kwalificatie: 6-0.

• 13 november, Montenegro - Nederland, WK-kwalificatie: 2-2.

• 16 november, Nederland - Noorwegen, WK-kwalificatie: 2-0.

• 26 maart 2022, Nederland - Denemarken, vriendschappelijk: 4-2.

• 29 maart, Nederland - Duitsland, vriendschappelijk: 1-1.

• 3 juni, België - Nederland, Nations League: 1-4.

• 8 juni, Wales - Nederland, Nations League: 1-2.

• 11 juni, Nederland - Polen, Nations League: 2-2.

• 14 juni, Nederland - Wales, Nations League: 3-2.

• 22 september, Polen - Nederland, Nations League: 0-2.

• 25 september, Nederland - België, Nations League: 1-0.

• 21 november, Senegal - Nederland, WK: 0-2.

• 25 november, Nederland - Ecuador, WK: 1-1.

• 29 november, Nederland - Qatar, WK: 2-0.

• 3 december, Nederland - Verenigde Staten, WK: 3-1.

• 9 december Nederland - Argentinië, WK: 2-2, Argentinië wint na strafschoppen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

•Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.