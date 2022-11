Louis van Gaal zet ook appjes in om spelers warm te maken: ‘Hij vroeg of ik klaar was om wereldkampioen te worden’

Dat Oranje een kans maakt op de wereldtitel moet in de hoofden van de internationals worden geplant. Louis van Gaal doet dat in meetings, maar ook via whatsappjes.

Door Mikos Gouka



Dat Louis van Gaal zijn Oranje al in het openbaar bombardeerde tot één van de grote favorieten voor het WK, kwam bij de spelers niet als een verrassing. Nathan Aké en Steven Berghuis vertelden tijdens een persconferentie in Doha dat de bondscoach al veel langer bezig is om zijn spelers te beïnvloeden met dergelijke uitspraken.

,,Om een voorbeeld te geven’', zei Berghuis. ,,Toen bekend werd dat de bondscoach ziek was, heb ik hem een appje gestuurd en hem beterschap gewenst. Hij stuurde ‘dankjewel’ terug en vroeg meteen of ik klaar was om wereldkampioen te worden. Dat kwam wel binnen, zeg ik eerlijk. Maar ook in meetings begint hij er vaak over. Dat is ook goed, als hij dat uitspreekt ga je erin geloven. Dan begint het gewoon te leven. Alsnog moet je het hier per wedstrijd bekijken, denk ik. Maar we gaan met dit Oranje voor elkaar door het vuur, buiten en binnen de lijnen. Of we de beste teamspirit hebben dit WK, weet ik niet. Ik kan niet bij andere ploegen kijken. Maar bij ons zit het in elk geval goed.”

Volledig scherm Steven Berghuis © ANP

Pasgeboren dochtertje

De aanvaller en de verdediger, die ooit al samen speelden in Engeland bij Watford, tellen af naar de start op maandag tegen Senegal. Al heeft Aké nog wel wat afleiding. Dagelijks zoekt hij contact met Engeland om zijn pasgeboren dochtertje te kunnen zien via FaceTime. ,,Het waren drukke, maar vooral ook mooie dagen’' zegt Aké. ,,Minimaal een paar keer per dag zit ik op FaceTime. Al doet ze nog niet veel, ik wil haar natuurlijk graag zien. Gelukkig was ik wel bij haar geboorte in Manchester.”

Argentinië

Van Gaal werkt de laatste dagen echt naar de confrontatie met Senegal toe. De kampioen van Afrika kan het Oranje heel lastig maken, denkt Aké. ,,Dat gaat heel zwaar worden’', zegt hij. ,,Senegal heeft goeie spelers en ook zonder Mané zeer sterke spitsen. Door een blessure het WK missen is heel vervelend, niet alleen voor hem. Iedereen wil hier de topspelers aan het werk zien. Dat Mané er niet bij is, is dan ook een verlies voor dit WK. Maar wij moeten ons desondanks voorbereiden op een heel zware klus, want Senegal blijft erg sterk. We analyseren ze goed. Ik hoop dat ik maandag mag spelen. Het WK is nog net iets anders dan het EK waar ik anderhalf jaar geleden bij was. Ook als je minder zou spelen is het voor iedereen een heel mooi platform. Argentinië is wat mij betreft één van de favorieten. Met Brazilië, Duitsland en Frankrijk. Maar wij gaan het ook proberen.”

Volledig scherm Nathan Aké. © Pro Shots / Stanley Gontha

Ajax

Voor Steven Berghuis is het ook een kans om het chagrijn van een mislukte eerste helft van het seizoen bij Ajax weg te spoelen. De linkspoot deelde lang niet altijd in de malaise in Amsterdam, maar toch moet het aan hem knagen dat het bij zijn werkgever zo moeizaam gaat. ,,Maar bij Oranje heb ik niet veel meer aan Ajax gedacht”, zegt Berghuis. ,,Natuurlijk ging het ook hier nog even over Ajax, maar dat onderwerp is wat mij betreft nu voorbij. Nu telt het WK. Ik verwacht dat we met het team een mooi toernooi gaan draaien en ik hoop uiteraard een steentje bij te dragen. Of ik straks op de bank begin of wat dan ook, als ik er moet staan, dan zal ik er staan. Ik kan op 8 of 10 spelen, dat is mijn rol hier.’’