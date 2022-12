Luis Súarez woedend om ‘gebrek aan respect’ na uitschakeling Uruguay, Edinson Cavani slaat VAR-scherm omver

Suárez zat al tijdens de wedstrijd in tranen op de bank nadat hij te horen had gekregen dat Zuid-Korea op een 2-1 voorsprong was gekomen tegen Portugal. ,,Ik ben teleurgesteld en boos’", liet de oud-Ajacied weten. ,,We moet kritisch zijn op de manier waarop we in de eerste twee wedstrijden speelden, maar vandaag hebben we alles gegeven. We moesten winnen en dat hebben we gedaan, maar we zijn door onze eigen schuld in deze positie gekomen.”