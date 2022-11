Machteloos Oranje komt tot één schot op doel in een van de slechtste optredens onder Louis van Gaal

Neymar mist rest van poulefase Brazilië door enkelbles­su­re: ‘Wéér op een WK’

Brazilië moet het op het WK in Qatar in de poulewedstrijden tegen Zwitserland en Kameroen doen zonder sterspeler Neymar en rechtsback Danilo. De twee raakten gisteravond geblesseerd in de eerste poulewedstrijd tegen Servië.

