Marokko stunt tegen Spanje en bereikt na bizarre penaltyreeks voor eerste keer kwartfinales op WK

Voormalig assistent Gerard van der Lem lacht om kritiek op Louis van Gaal: ‘Niet gek opkijken als hij gewoon de finale haalt’

Gerard van der Lem (70), voormalig assistent van Louis van Gaal bij Ajax en FC Barcelona, begrijpt de discussie over het veldspel van het Nederlands elftal op het WK in Qatar niet zo goed. ,,Ik vind het best wel grappig eigenlijk”, zegt hij. ,,We hebben met Oranje drie keer de finale gehaald, vaak met aanvallend en mooi voetbal. De hele wereld sprak over ons, maar winnen deden we nooit. Nu doet Louis het een keer op een andere manier en nou is het weer niet goed.”

5 december