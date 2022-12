Meesteranalyticus Jan Mulder legt dribbelfenomenen Lionel Messi en Kylian Mbappé langs de meetlat

Sprookje aan diggelen: Marokko met opgeheven hoofd uit WK na nederlaag tegen Frankrijk

De Marokkaanse droom strandde woensdagavond in Doha, al was het met opgeheven hoofd, in de halve finale tegen regerend wereldkampioen Frankrijk: 2-0. De WK-finale wordt er zondag eentje tussen de ene wereldster - Lionel Messi - en diens natuurlijke opvolger, Kylian Mbappé.

15 december