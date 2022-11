Memphis Depay houdt de moed erin bij Oranje: ‘Zij waren beter, maar het komt wel goed’

Memphis Depay heeft na een halfuur tegen Senegal nu ook weer 45 minuten tegen Ecuador in de benen zitten. Dat was volgens de spits van Oranje dan ook meteen het enige positieve van het tweede WK-duel, dat eindigde in 1-1 . Ook Steven Berghuis was zeer kritisch op het Nederlands elftal.

,,We hebben 'm eruit gesleept, zij waren beter", verzuchtte Memphis Depay na afloop voor de camera van de NOS. ,,We leggen hier geen goed spel op de mat en gaven hen de gelegenheid om in hun spel te komen, dan moet je met 1-1 genoegen nemen", aldus de aanvaller die in de rust Steven Bergwijn afloste.

Hoe het kwam dat Oranje niet goed voor de dag kwam? ,,Ik denk dat het te maken heeft de opties die je elkaar moet bieden. Op de juiste momenten vrij komen. De afstanden zijn in dit systeem soms te groot. Je moet je op de juiste momenten aanbieden, maar dat lukte niet echt en daardoor kwamen lastig aan voetballen toe.”

Over zijn eigen spel was Memphis eveneens niet tevreden: ,,Ja, 45 minuten gespeeld... Ik moet zeggen dat ik niet echt het gevoel had dat ik mijn spel kon komen, helaas. Zo'n wedstrijd was het ook. Ik ben toch een speler die vaak de bal wil raken en de tegenstander op wil zoeken, maar in die positie ben ik niet gekomen", aldus Memphis, die nog niet moedeloos wordt van het spel van het Nederlandse elftal.

,,Moedeloos niet, ik houd de moed erin, maar er waren gewoon zo weinig momenten dat je denkt dat je de ruimte in kan duiken. Voorin is dat lastig en dat moet beter gaan worden", aldus de aanvaller van FC Barcelona, die door een blessure langzaam gebracht wordt door Louis van Gaal. ,,We hebben weinig tijd, maar we moeten elkaar nog meer vertrouwen, ook in fases dat het moeilijker wordt. Het komt wel goed. We hebben gelijkgespeeld en we gaan zorgen dat het beter wordt", aldus Memphis, die goals beloofde tegen Qatar: ,,Daar gaan we voor zorgen.”

Steven Berghuis zocht niet naar excuses na het gelijkspel: ,,Dit was niet goed”, zei hij. ,,Maar dit was denk ik wel het maximaal haalbare voor ons. Natuurlijk denk ik als aanvaller en wil ik altijd winnen. Maar Ecuador was beter. We mogen niet mopperen over dit gelijkspel. Het liep niet. We waren niet goed aan de bal. Zij waren ook feller. We moeten dit goed analyseren, want we hebben voldoende kwaliteit om wel goed aan de bal te zijn”, zei Berghuis.

,,Hopelijk kunnen we dat dinsdag tegen Qatar wel laten zien. We staan er nog best redelijk voor in de poule als je naar punten kijkt. Toplanden als Argentinië of Duitsland staan er inderdaad een stuk slechter voor. Maar wij moeten naar onszelf kijken. Dit was niet het niveau dat het Nederlands elftal wil halen. Al moeten we Ecuador niet onderschatten. Ze hebben een goede en talentvolle ploeg.”

