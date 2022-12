Memphis Depay kan er zijn vinger niet op leggen: ‘Ongelofelijk, weer op penalty's tegen Argentinië’

Memphis Depay is ondanks de teleurstellende uitschakeling op het WK in Qatar trots op het Nederlands elftal. ,,We hadden echt het gevoel dat er hier bijzondere dingen konden gebeuren. Helaas is dat niet gelukt.”

,,Dit is zuur. Het was een zware wedstrijd”, blikt Depay terug. ,,Je komt met 2-0 achter en knokt je op de een of andere manier toch weer in de wedstrijd. We wisten allemaal dat er meerdere manieren waren. Maar dan worden het penalty's en weet je dat het alle kanten op kwam.”

Depay zelf werd in de 78ste minuut gewisseld door bondscoach Louis van Gaal. Zijn vervanger was Wout Weghorst, de man die er met doelpunten in de 83ste en 101ste minuut toch nog een verlenging uit wist te slepen. ,,Vanaf de kant was er nog meer spanning. We geloofden er allemaal ook echt in. Dat zegt veel over het geloof dat we in elkaar hebben, dit is een fantastisch team.”

Al snel na afloop laaide de discussie weer op, of je wel kan trainen op het nemen van strafschoppen met zoveel druk. ,,Dat weet ik niet, ik ben geen wetenschapper. We hebben ons best gedaan en ons zo goed mogelijk voorbereid. Maar er is altijd één winnaar. Ongelofelijk dat we er weer op penalty's uit gaan tegen Argentinië, ik kan mijn vinger er niet op leggen. Andere landen gebeurt het ook, maar acht jaar later is dat wel zuur.”

,,Het loopt hoe het is gelopen en dat is het lot. Je probeert iedereen te troosten en bent gewoon trots op die jongens, ook op die jongens die de verantwoordelijkheid namen om een penalty te nemen. Hier kunnen we verder op bouwen. Maar het is jammer, want we hadden echt het gevoel dat er hier bijzondere dingen konden gebeuren. Helaas is dat niet gelukt.”

