Messi-mania in Qatar: ‘Ik ben erg dankbaar voor de liefde die ik mijn hele loopbaan al voel’

Terwijl Nederland zich druk maakt om mensenrech­ten, viert de wereld feest in Qatar

Is Doha inmiddels in WK-sferen gehuld? Jazeker. Het is alleen een geheel andere WK-sfeer dan wij gewend zijn. Terwijl supporters uit Nederland en de rest van Europa voorlopig schitteren door afwezigheid, viert de rest van de wereld feest in Qatar. ‘Ik heb hier jaren naar uitgekeken!’

20 november